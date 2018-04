PostNL hoogvlieger op positieve beurs

Gepubliceerd op | Views: 427

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen maandag licht vooruit. Beleggers schoven de zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant. Op het Damrak was PostNL favoriet na berichten dat rivaal Sandd open zou staan voor een overname.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 541,58 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 782,66 punten. Londen en Parijs stegen 0,2 en 0,5 procent. Frankfurt kreeg er bijna 1 procent bij dankzij een stevige koerswinst van zwaargewicht Deutsche Bank.

Grote winnaar in de MidKap was postbezorger PostNL met een winst van 8,7 procent. Topman Ronald van de Laar van Sandd verklaarde in een interview met De Telegraaf dat het bedrijf is voorbereid op alle opties rond consolidatie. Volgens analisten van KBC Securities zou een overname door PostNL een logische stap zijn.

Hoofdfondsen

Koploper bij de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Philips Lighting met een plus van 1,5 procent. Bierbrouwer Heineken was een van de schaarse dalers met een verlies van 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Heijmans meer dan 2 procent. De twee opdrachten met een totale waarde van 164 miljoen euro die het bouwbedrijf heeft gekregen zijn volgens de analisten van KBC goed nieuws voor beleggers.

Op de lokale markt klom DPA 3,8 procent. De detacheerder staat open voor een exit van de Amsterdamse beurs. Topman en grootaandeelhouder Eric Winter zei tegen De Telegraaf dat DPA in handen van private equity gemakkelijker en sneller zou kunnen groeien.

Machtswissel

In Frankfurt steeg Deutsche Bank ruim 4 procent na een machtswissel aan de top. Christian Sewing is met onmiddellijke ingang de nieuwe topman van de grootste bank van Duitsland. Hij volgt John Cryan op. Cryans positie stond al enige tijd onder druk door zwakke prestaties van de bank.

Novartis won 0,9 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut neemt biotechnoloog Avexis over voor 8,7 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt een veelbelovende gentherapie voor gebruik bij spierziektes. In Lissabon dikte nutsbedrijf EDP 3,7 procent aan na berichten dat het Franse Engie een bod wil doen op zijn Portugese branchegenoot.

De euro bleef ongewijzigd op 1,2275 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 62,35 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 67,53 dollar per vat.