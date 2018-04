'Klussen zijn goed nieuws voor Heijmans'

’Veel bouwers failliet door hoge kosten’

FINANCIEEL



Bouwprojecten in het hele land dreigen stil te vallen door stijgende bouwkosten. „Er is vrees voor een reeks faillissementen van bouwbedrijven”, stelt de branchevereniging.



Projectontwikkelaars overwegen hun werkzaamheden op een laag pitje te zetten tot de kosten weer dalen, schrijft het AD.



Nu de economische crisis in Nederland voorbij is, wordt de bouw geteisterd door een nieuwe crisis: die van overvloed. Omdat in de crisisjaren weinig werd gebouwd, verdwenen veel bouwbedrijven en lieten bouwvakkers zich omscholen. Nu iedereen wel weer wil bouwen, is er een tekort aan materiaal en personeel. Daardoor zijn de werkelijke kosten van een project uiteindelijk vaak een stuk hoger (6 tot 10 procent) dan de prijs waarvoor is ingetekend.



„Het is een breed probleem in de bouw”, zegt Coen van Rooyen , van de Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemingen (NVB).