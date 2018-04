Intertrust benoemt operationeel directeur

Gepubliceerd op | Views: 313

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust benoemt Theo Splinter tot operationeel directeur. Splinter werkte eerder als manager bij de Franse bank BNP Paribas.

Zijn benoeming gaat in per 1 juni. Splinter wordt lid van het zogenoemde executive committee bij Intertrust. Hij werkte sinds 2015 bij BNP Paribas en daarvoor was hij actief bij Credit Suisse. In zijn functie bij Intertrust wordt Splinter verantwoordelijk voor onder meer de operationele activiteiten, IT en inkoop.