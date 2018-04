Duitse export flink gedaald

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De export van Duitsland is in februari stevig gedaald. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau daalde de uitvoer met 3,2 procent op maandbasis.

Economen hadden in doorsnee juist een toename van de export met 0,4 procent voorspeld. In januari nam de uitvoer van de grootste economie van Europa al met 0,5 procent af. De Duitse import daalde in februari met 1,3 procent op maandbasis, na een afname met 0,5 procent in de voorgaande maand.