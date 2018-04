'Licht hoger begin Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te beginnen ondanks de stevige koersverliezen op Wall Street van vrijdag. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zullen naar verwachting het sentiment op de beursvloeren blijven bepalen.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse president Donald Trump zondag via twitter weten dat China zijn handelsbarrières zal opheffen en dat de twee landen een deal zullen bereiken over intellectuele eigendommen. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde geen handelsoorlog te verwachten.

Op het gebied van beursintroducties meldde De Telegraaf dat internetbetaalbedrijf Adyen zo snel mogelijk een notering op de beurs in Amsterdam wil. Volgens de bronnen is een eerste handelsdag voor de zomervakantie reëel. Logistiek bedrijf Ceva Logistics, het vroegere TNT Logistics, kondigde aan in de eerste helft van het jaar naar de beurs in Zürich te gaan.

Exit

Detacheerder DPA staat daarentegen open voor een exit van de Amsterdamse beurs. „In handen van private equity zouden we gemakkelijker en sneller kunnen groeien”, zei topman en grootaandeelhouder Eric Winter tegen De Telegraaf.

Heijmans liet weten dat de provincie Limburg de opdracht N280 Roermond voorlopig heeft gegund aan het bouwbedrijf. Met de klus is een bedrag van 37 miljoen euro gemoeid. Vrijdag na het beursslot maakte Heijmans al bekend de opdracht van 127 miljoen euro voor de verbreding van de weg tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen te hebben gekregen.

Schijnwerpers

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de schijnwerpers. Christian Sewing is met onmiddellijke ingang de nieuwe topman van de grootste bank van Duitsland. Hij volgt John Cryan op. De machtswissel is niet onverwacht. Cryans positie stond al enige tijd onder druk door zwakke prestaties van de bank. Sewing is de derde topman van Deutsche Bank in zes jaar tijd. De openingsindicatoren wijzen op een flinke koerssprong voor het aandeel van de bank.

Aan het overnamefront maakte de Zwitserse farmaceut Novartis bekend biotechnoloog Avexis over te nemen voor 8,7 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt een veelbelovende gentherapie voor gebruik bij spinale musculaire atrofie (SMA).

Stevige verliezen

De Europese beurzen sloten vrijdag licht lager. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 539,29 punten en de MidKap zakte 0,4 procent tot 779,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,5 procent in. De beurzen in New York gingen met stevige verliezen het weekeinde in.

De euro noteerde onveranderd op 1,2275 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 62,31 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 67,41 dollar per vat.