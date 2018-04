Miljardenovername in biotechsector

Gepubliceerd op | Views: 1.758

ZÜRICH (AFN) - De Zwitserse farmaceut Novartis koopt biotechnoloog Avexis voor 8,7 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt een veelbelovende gentherapie voor gebruik bij spinale musculaire atrofie (SMA).

De overnameprijs van 218 dollar per aandeel is 88 procent hoger dan de slotkoers van Avexis op vrijdag. De deal moet halverwege dit jaar worden afgerond. Novartis spreekt van een ,,financieel aantrekkelijke" acquisitie die in potentie miljarden aan extra omzet kan opleveren. De laatste tijd vinden er veel overnames plaats in de biotechsector.

Spinale musculaire atrofie is de term die wordt gebruikt voor meerdere spierziektes die het gevolg zijn van aantasting van zenuwcellen in het ruggenmerg. Vooral baby's en kleine kinderen krijgen SMA. Avexis richt zich op een van de meest dodelijke types SMA. Negen op de tien patiënten halen hun tweede levensjaar niet.