'Adyen snel naar Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - Internetbetaalbedrijf Adyen wil zo snel als mogelijk een notering op de beurs in Amsterdam. Dat meldde De Telegraaf maandag op basis van ingewijden. Volgens de krant is de onderneming aan een eerste ronde van gesprekken met potentiële beleggers begonnen in voorbereiding op een beursgang.

Volgens de bronnen is een eerste handelsdag voor de zomervakantie reëel. Naar verluidt is de interesse in aandelen van de onderneming groot. Een waardering voor Adyen, dat betalingen regelt voor duizenden bedrijven waaronder Facebook, Uber, Spotify en Netflix, konden de door de krant geraadpleegde bronnen niet geven. Persbureau Bloomberg hield het onlangs op tussen de 5 tot 10 miljard euro.

Adyen wilde niet reageren.