Klimaatveteraan mag miljarden klimaatfonds Bezos uitgeven

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO en biotechnoloog Galapagos gaan verdwijnen uit de Amsterdamse AEX-index. Zij moeten plaatsmaken in de hoofdgraadmeter op het Damrak voor chiptoeleverancier BE Semiconductor Industries (Besi) en verlichtingsproducent Signify. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert.

ABN AMRO en Galapagos worden vanaf maandag 22 maart opgenomen in de MidKap-index. Besi en Signify promoveren juist vanuit de MidKap naar de AEX.

Ook de fabrikant van laadpalen voor elektrische auto's Alfen en metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) gaan deel uitmaken van de MidKap. Zij komen uit de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX. Vastgoedonderneming NSI komt te vervallen uit de graadmeter voor middelgrote fondsen en krijgt een plekje in de AScX.

Herweging

De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel.

ABN AMRO is sinds maart 2016 onderdeel van de AEX-index, nadat de bank in november 2015 door de Nederlandse staat naar de beurs werd gebracht. Een woordvoerder van ABN AMRO zegt dat er technisch niets verandert voor de bank en voor de aandeelhouders door het verdwijnen uit de AEX. "We kunnen er niks aan doen, het zijn de regels van Euronext."