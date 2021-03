ABN AMRO en Galapagos verdwijnen uit Amsterdamse AEX-index

Nog meer tech in de AEX, een tech index dus met Besi, of eigenlijk, een chip-index!



Abn is nog steeds voor bijna 60% in staatshanden, de notering is fictief.

De stijging van de laatste week was net niet voldoende om aan de eisen te voldoen(FD.nl)

Was dat de reden van de belachelijke stijging?



Niet iedereen zag dit aankomen, de mandjes waren vandaag bij sluiting niet gewijzigd blijkt uit de omzetten, morgen Galapagos en Abn massaal uitruimen om plaats te maken voor de young ones, welkom!