Flinke plus AEX door Adyen en Prosus

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een behoorlijke winst gesloten, geholpen door plussen voor onder meer techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen. Op de beurzen elders in Europa waren ook hogere slotstanden te zien. Verder verwerkten beleggers op het Damrak nog cijfers van koffieconcern JDE Peet's, de eigenaar van Douwe Egberts, fitnessketen Basic-Fit en technologiebedrijf TKH.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 675,10 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 984,77 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Adyen en Prosus gingen aan kop in de AEX met winsten tot 4,1 procent. Biotechnoloog Galapagos volgde met een plus van 3,1 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD, die het onderdeel Nutri Granulations verkocht aan Huber Engineered Materials, won 1,1 procent. Grootste daler was winkelvastgoedonderneming Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 2,3 procent.

MidKap

JDE Peet's was hekkensluiter in de MidKap met een koersverlies van ruim 8 procent. Het bedrijf verkocht afgelopen jaar meer koffie aan mensen die thuiswerken maar veel minder aan de horeca en bedrijven. Ook de vooruitzichten stelden teleur. TKH verloor 7,6 procent. De resultaten van de technologiegroep stonden ook in de tweede jaarhelft onder druk.

Basic-Fit wist een eerder verlies weg te poetsen en steeg 1,9 procent. Het bedrijf moest zijn sportscholen vorig jaar meerdere keren sluiten vanwege het coronavirus en leed een nettoverlies van dik 125 miljoen euro. Topman René Moos sprak van het zwaarste jaar in de geschiedenis van de onderneming.

Frankfurt

In Frankfurt ging Deutsche Post DHL 3,3 procent vooruit. Het Duitse logistieke concern profiteerde vorig jaar van de razendsnelle groei van online winkelen tijdens lockdowns en zag de winst flink stijgen. Het concern keert ook meer dividend uit en gaat voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Continental raakte ruim 7 procent kwijt. De Duitse bandenfabrikant en leverancier van auto-onderdelen kampte in het coronajaar 2020 met de malaise in de autosector en kwam met tegenvallen resultaten. In Kopenhagen klom Pandora 7,2 procent. De Deense sieradenverkoper zei tevreden te zijn over de prestaties in de eerste twee maanden van 2021, ondanks dat ruim een kwart van de winkels gesloten was vanwege lockdowns.

De euro was 1,1885 dollar waard, tegenover 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 64,31 dollar. De prijs van een vat Brentolie daalde 0,4 procent tot 67,82 dollar.