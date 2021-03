FNV wil druk op PostNL opvoeren om bezorgers in dienst te nemen

UTRECHT (ANP) - Postbedrijf PostNL heeft ondanks cao-afspraken nog te weinig bezorgers in vaste dienst genomen, vindt vakbond FNV. De bond wil het post- en pakketbedrijf daarom met een petitie aansporen om alsnog de afspraken na te komen.

Volgens FNV is ongeveer een kwart van alle pakketbezorgers in dienst van PostNL. De rest werkt voor onderaannemers. Het vaste personeel deelt mee in het huidige succes van PostNL in de vorm van een winstuitkering. PostNL gaf wel aan een gebaar te willen maken naar de andere bezorgers gezien de enorme winstgroei in tijden van corona.

De vakbond hoopt dat alle verstuurders en ontvangers van pakketjes de petitie willen tekenen. "PostNL gebruikt de Dag van de Pakketbezorger om klanten te vragen zijn of haar pakketbezorger een koekje te geven als ze aan de deur komen", zegt bondsbestuurder Mariska Exalto. "PostNL moet nu eindelijk de pakketbezorgers zelf belonen, door ze in vaste dienst te nemen."