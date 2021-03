Herstel voor techfondsen op hoger Wall Street

Sjonge jonge , ik hoef echt geen econoom te zijn om te snappen dat als er erg veel geld zomaar bijgrdrukt wordt , dit geld steeds minder en minder en nog minder waard gaat worden . Door al dat bijgedruk is mijn huis inmiddels al verdubbeld in verkoop-waarde t.o.v bijv 10 jaar geleden ! Hoge inflatie betekend uiteindelijk hogere lasten voor veruit de meesten onder ons, tenzij men dik miljonair is met zeer zeer weinig vaste maadlasten. Bedenk wel dat hevige inflatie erger is dan een beetje deflatie omdat men geen geld meer bijdrukt. Uiteindelijk verziekt die Janet Yellen de hele aandelen-markt , de middenklasse en ook de lagere klassen, ten gunste van de ca 1% rijkeren der aarde . Wie het laatst lacht , lacht het best . Een klein percetage van de midden en lagere klasse gaat straks ook flink rijk worden ten nadele van Piet Particulier die vaak op de TOP van de beurzen (zoals nu ) nog aandelen gaat kopen tegen deze TOP-prijzen. Nog efkes en ze worden allemaal in een klap zwaar genaaid ! Mja, ook dan zal ik zeggen : net als in 2008 , eigen schuld dikke bult !