Herstel voor techfondsen op hoger Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Techaandelen op Wall Street herstelden aanzienlijk van de forse verliezen een dag eerder, toen de technologiegraadmeter Nasdaq hard omlaag ging.

De blik is nog altijd gericht op obligatiemarkten, waar oplopend rendement de hard gestegen techaandelen de afgelopen weken minder aantrekkelijk maakte. Doordat minder risicovol schuldpapier van de Verenigde Staten beleggers ook al wat opleverde, werden recentelijk techfondsen in de uitverkoop gedaan.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen temperde maandagavond de vrees voor een al te sterke inflatie als gevolg van de gigantische economische steunmaatregelen die de VS willen doorvoeren. Het zijn onder andere inflatieverwachtingen die rentes kunnen opvoeren.

Nasdaq

Kort na de openingsbel noteerde de Nasdaq 2,6 procent hoger op 12.619 punten, na een daling van 2,4 procent een dag eerder. Zwaargewicht Apple won 2,5 procent en Microsoft steeg 2,3 procent. Ook Amazon en Google-moeder Alphabet behoorden met winsten tot 2,6 procent tot de stijgers.

Ook de Dow-Jonesindex had met een winst van 0,4 procent tot 31.917 punten een positieve start. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 3864 punten. Aandelen die meer meebewegen met economische ontwikkelingen profiteren van de vordering van vaccinatiecampagnes en de 1,9 biljoen dollar coronasteun. Het Huis van Afgevaardigden stemt opnieuw over dat stimuleringspakket na aanpassingen daarvan in de Senaat.

GameStop

Videospellenketen GameStop won nog eens 14,6 procent, na een waardestijging van ruim 40 procent op maandag. Die dag maakte het bedrijf, dat eerder dit jaar omhoog ging dankzij acties van forumleden van Reddit, bekend een nieuw strategisch team te hebben aangesteld voor zijn transformatie.

De Chinese fabrikanten van elektrische auto's Li Auto, Nio en Xpeng, die alle drie een beursnotering in de VS hebben, wonnen tot 8 procent. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat het bedrijventrio werkt aan beursgangen in Hongkong waarmee ze in totaal 5 miljard dollar aan kapitaal zouden kunnen ophalen.

De euro was 1,1904 dollar waard, tegenover tegenover 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 64,55 dollar. De prijs van een vat Brentolie daalde 0,2 procent tot 67,97 dollar.