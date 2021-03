Vooral horeca, catering en winkels maken gebruik van loonsteun

AMSTERDAM (ANP) - Vooral horecabedrijven, cateraars en winkeliers maken momenteel gebruik van de tegemoetkoming in de loonkosten door de overheid. Volgens uitkeringsinstantie UWV komt bijna 60 procent van de al toegekende aanvragen voor de vierde periode van deze NOW-steun van werkgevers uit deze sectoren.

Het gaat om de eerste bijna 34.000 toegekende aanvragen. Daarvan waren er ruim 11.000 afkomstig van horecawerkgevers en zo’n 8500 van werkgevers in de detailhandel. Werkgevers kunnen tot en met 14 maart een aanvraag indienen. Vorige week werd bekend dat er al meer dan 54.000 aanvragen waren binnengekomen. En daarvan waren er al zo'n 44.000 toegekend. Aan deze werkgevers had het UWV al 670 miljoen euro als eerste voorschot uitgekeerd. De overige aanvragen waren nog in behandeling.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Er bestaat ook nog een inkomenssteun voor zelfstandigen, de Tozo. Deze is begin dit jaar al ongeveer 139.000 keer aangevraagd, heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken laten weten aan de Tweede Kamer. Daarnaast heeft ongeveer een derde van de werkgevers de eindberekening van de NOW uit het eerste steunpakket aangevraagd.

"De regelingen lijken hun werk te doen", constateert het ministerie. "De werkloosheid is laag en de maatregelen helpen ondernemers de klap op te vangen. Maar dat laat onverlet dat het zware tijden zijn voor de ondernemers in de getroffen sectoren. Zeker deze periode met de verzwaarde maatregelen."