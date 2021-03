FNV vreest banenverlies en wil uitzondering CO2-heffing

Een stemadvies zou beter zijjn. Dan kunnen we die CO2 onzin nog stoppen.



Voor een eerste miljoen huizen van het gas af hebben we duizenden extra loodgieters, electriciens, vloerenleggers en vooral heel veel geld nodig. En wel 40 miljard , geld dat er momenteel niet is e bij velen nooit zal zijn.



En dat allemaal in een land dat 0,35% bijdraagt aan de CO2 uitstoot.