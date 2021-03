FNV vreest banenverlies en wil uitzondering CO2-heffing

UTRECHT (ANP) - De CO2-heffing die vanaf dit jaar in Nederland geldt, gaat banen kosten in de metaal- en industriesector, vreest vakbond FNV. Die wil dat zo'n heffing in heel Europa gaat gelden. Anders zouden bedrijven mogelijk verhuizen naar landen waar de regels gunstiger zijn.

Met de CO2-heffing wil de overheid bedrijven dwingen te vergroenen. De gedachte is dat bedrijven de kosten willen besparen en daardoor meer zullen doen om hun uitstoot terug te dringen. FNV denkt echter dat er een averechts effect ontstaat en bedrijven verhuizen waardoor hier "duizenden banen" verloren gaan.

"Andere EU-landen met een CO2-heffing hebben Europese compensatieregels voor metaal- en industriebedrijven", weet bondsbestuurder Albert Kuiper. "Wij roepen het kabinet op die ook in Nederland toe te passen. Anders verliezen wij hier duizenden banen en het klimaat schiet er helemaal niks mee op."

Om de oproep kracht bij te zetten organiseert de vakbond woensdag een actie in Delfzijl. Ook heeft FNV een brief aan eurocommissaris Frans Timmermans gestuurd met het verzoek om compensatie voor de CO2-heffing.