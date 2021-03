Kitty Jong wil voor FNV weer de barricades op

UTRECHT (ANP) - Nu de stembussen voor de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van vakbond FNV gesloten zijn, telt ook Kitty Jong af naar woensdag. Rond het middaguur is dan bekend of de vakbondsvrouw zich de nieuwe voorzitter kan noemen. Waar haar opponent Tuur Elzinga (51) zich profileert als verbinder en onderhandelaar, wil de 56-jarige strijdvaardige Jong de barricades weer op.

Jong maakte eerder al duidelijk dat ze de confrontatie "waar nodig" niet schuwt. Ze vindt dat de FNV-voorzitter iemand moet zijn die "in de polder beukt waar het moet en verbindt waar het kan". "In mijn optiek is dat het leiderschap dat de FNV nodig heeft", aldus de huidige FNV-vicevoorzitter.

Jong toonde onlangs haar strijdvaardigheid door een Deltaplan van de arbeidsmarkt op te werpen voor na de coronacrisis. Ze wil uit het Nationaal Groeifonds 5 miljard euro voor 250.000 groene banen in de energiesector, waar de komende jaren een tekort aan personeel zal zijn. Verder zijn inclusiviteit, verjonging, en modernisering van de vakbond haar speerpunten. Ook riep ze het kabinet afgelopen week op om meer te doen tegen geweld en intimidatie van vrouwen op de werkvloer.

Jong deed na haar afstuderen ervaring op als commercieel- en administratief medewerker in het bedrijfsleven, voordat ze bij de Vrije Universiteit aan de slag ging als, onder meer als ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraad. Net als tegenstreven Tuur Elzinga heeft Jong politieke ervaring. In 2014 trad ze toe tot de gemeenteraad van Weesp voor de PvdA. Drie jaar later werd ze, na haar vicevoorzitterschap van de tak FNV Overheid, verkozen tot vicevoorzitter van de vakbond. Daarmee werd ze ook vervanger van scheidend voorzitter Han Busker. Binnen de bond maakte ze zich hard voor sociale zekerheid, maar ook het klimaat.