'Amerikaans steunpakket jaagt economische groei wereldwijd aan'

Ach dat gedoe om die rente. Geeft journalisten weer wat te doen. Waar hebben we het over 1,5%......... Laat het 2% worden. Geen hond die toch dan gaat denken laat ik maar uit aandelen stappen. Los van je 2% dividend is de gemiddelde 1 jaars call die je schrijft rond de 5% waard. Zit je incl dividend al op 7%. Koek Koek.