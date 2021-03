Crisis zorgt voor lagere uitgaven aan tv-reclames

DEN HAAG (ANP) - De markt voor televisiereclame in Nederland is afgelopen jaar met 9 procent gekrompen. Die "schade" is het gevolg van de coronacrisis die bedrijven voorzichtiger maakte met het doen van uitgaven, meldt marketingorganisatie Screenforce in haar jaarlijkse onderzoek.

Vorig jaar werd een bedrag van 753 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op tv. Volgens de onderzoekers was met name de eerste helft van crisisjaar 2020, en in het bijzonder in het tweede kwartaal toen de coronapandemie Nederland voor de eerste keer lamlegde, "dramatisch". Maar daarna was er ook sprake van een stevig herstel. Over de eerste zes maanden van het jaar ging het om een daling van bijna 23 procent. In de tweede helft van 2020 stegen de uitgaven met 3,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens Salesforce waren bedrijven in de loop van het jaar gewend aan de "nieuwe realiteit" waardoor mensen vaker thuis bleven. Daarbij speelde de tv een centrale rol, wat het herstel van de reclamemarkt heeft versneld.

In 2020 werd dagelijks gemiddeld 206 minuten naar een tv-scherm gekeken. Dat is 7 procent meer dan in 2019. Vooral tijdens de lockdowns zaten mensen vaker aan de buis gekluisterd. Nog nooit lag de schermtijd zo hoog als in het afgelopen jaar, aldus de onderzoekers.

De grootste tv-adverteerder was vorig jaar, net als in 2018 en 2019, Procter & Gamble. Het moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette was vorig jaar goed voor 85 miljoen euro aan tv-investeringen.