Duitsland begint 2021 met onverwachte groei export

WIESBADEN (ANP) - Duitsland heeft in januari meer geëxporteerd in vergelijking met een maand eerder. Ondanks lockdowns en de brexit voerde de grootste economie van Europa 1,4 procent meer uit dan in december. Dat was vooral te danken aan een sterk toegenomen vraag naar Duitse goederen in China. Economen hadden juist gerekend op een daling van de uitvoer.

Op jaarbasis haalde de economische grootmacht China 3,1 procent meer goederen uit Duitsland. De export naar EU-landen daalde juist met 6 procent vergeleken met een jaar eerder. Door de brexit golden na de jaarwisseling ook veel meer douaneformaliteiten aan de grens met het Verenigd Koninkrijk, waardoor de uitvoer naar dat land met 29 procent kelderde ten opzichte van januari 2020.

De coronacrisis zorgde in april vorig jaar voor een ongekend harde daling van de export van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. In de loop van het crisisjaar trok de wereldhandel weer aan dankzij sterk herstel in China. Als vergeleken wordt met januari 2020 kromp de Duitse uitvoer nog wel, met 8 procent. Doordat er nog minder werd geïmporteerd heeft het land een handelsoverschot van 14,3 miljard euro.

Eerder deze week werd bekend dat de omvangrijke Duitse industrie in januari juist onverwachts is gekrompen. Dat kwam doordat de bouw te kampen had met winterweer, maar ook doordat autoproducenten te maken hadden met tekorten aan halfgeleiders.