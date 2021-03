Moederbedrijf Douwe Egberts en Basic-Fit zakken op Damrak na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Koffieconcern JDE Peet's, het bedrijf achter Douwe Egberts, en fitnessketen Basic-Fit werden dinsdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. De coronacrisis heeft bij deze bedrijven een flinke stempel gedrukt op de jaarcijfers. Ook technologiegroep TKH stond onder druk na tegenvallende resultaten.

Bij de middelgrote fondsen aan het Damrak stond JDE Peet's (min 8 procent) onderaan. Het bedrijf verkocht afgelopen jaar meer koffie aan mensen die thuiswerken maar veel minder aan de horeca en bedrijven. TKH volgde met een verlies van 7 procent. De technologiegroep zag ook in de tweede jaarhelft de resultaten onder druk staan.

Basic-Fit zakte 2,5 procent. Het bedrijf moest zijn sportscholen vorig jaar meerdere keren sluiten vanwege het coronavirus en leed een nettoverlies van dik 125 miljoen euro. Volgens topman René Moos was 2020 het zwaarste jaar in de geschiedenis van het bedrijf.

ABN AMRO

De Europese beurzen bleven verder dicht bij huis na de flinke koerswinsten een dag eerder. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 667,77 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 970,31 punten door de flinke koersverliezen van JDE Peet's, TKH en Basic-Fit. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

ABN AMRO zette de opmars voort en behoorde opnieuw tot de kopgroep in de AEX, met een plus van 1,7 procent. De bank won een dag eerder al 9 procent. Beleggers hopen dat de banken door de oplopende rentetarieven en de aantrekkende economie meer zullen gaan verdienen. Olie- en gasconcern Shell was koploper met een winst van 1,9 procent. Verzekeraar NN Group sloot de rij met een min van 1,3 procent.

DHL

In Frankfurt won Deutsche Post DHL 0,3 procent. Het Duitse logistieke concern profiteerde vorig jaar van de razendsnelle groei van onlinewinkelen tijdens lockdowns en zag de winst flink stijgen. Continental zakte dik 4 procent. De Duitse bandenfabrikant en leverancier van auto-onderdelen kampte in het coronajaar 2020 met de malaise in de autosector en kwam met tegenvallen resultaten. De Deense sieradenverkoper Pandora steeg 6,5 procent in Kopenhagen dankzij sterke onlineverkopen in het afgelopen jaar.

De euro was 1,1880 dollar waard, tegenover 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 64,83 dollar. De prijs van een vat Brentolie daalde 0,2 procent tot 68,07 dollar.