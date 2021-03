Bredaas CM.com verzorgt meer digitale berichten dankzij corona

Als je het echt "objectief" bekijkt ;-) zoek ze maar eens jonge bedrijven in de tech sector die in zo'n moeilijke aanvang periode goed presteren. Dan moet je toch echt wel iets goed doen. Dit aandeel doet vandaag vind ik i.d.d. vooralsnog weinig. Als dit bedrijf nog bekender wordt (upgrading index) komt er echt wel meer interesse. Ook de woorden van het management bevestigen voor mij deze aandelen zeker niet te verkopen en met alle vertrouwen lang in de kast weg te leggen.



2018: 84,6 mio

2019: 96,3 mio (+14%)

2020: 141,6 mio (+47%)

2021: Alle vertrouwen in (+41,24% = 200 mio??)



Bericht van de CEO:



"We bleven een sterke volume- en omzetgroei laten zien in Q4 2020 resulterend in een zeer succesvol jaar 2020 gedreven door groei in alle regio's. We wonnen veel nieuwe klanten en verhoogden ons aandeel in de portemonnee met bestaande klanten. We zagen met name een sterke interesse voor WhatsApp Zakelijke berichten en slimme digitale oplossingen zoals onze Mobile Marketing Cloud en Mobile Service Cloud, die we in Q3 hebben geïntroduceerd en Q4 2020, respectievelijk. Deze nieuwe en innovatieve tools voor mobiel niet alleen bedrijven helpen om hun klantbetrokkenheid te optimaliseren, maar tilt de klantenservice echt naar een hoger niveau. De pandemie stimuleerde de vraag naar deze eenvoudig te implementeren one-stop-shop-oplossingen. Daarnaast hebben we goede vooruitgang geboekt met de uitrol van onze global uitbreidingsstrategie. In 2020 hebben we verkoophubs geopend in de VS, Kenia, Turkije, India en Italië en hebben zwaar geïnvesteerd in onze organisatie met nieuwe aanwervingen die zowel onze verkoop- als innovatiekracht een boost geven. Terwijl dit de EBITDA op korte termijn onder druk zet, beschouwen we deze stappen als een noodzakelijk voor onze aanhoudende snelle groei en wereldwijde expansie. De overnames van Global Ticket, CX Company en RobinHQ verder onze Conversational Commerce-propositie verrijkt en versterkt. In 2021 zullen we ons blijven richten op snelle groei en schaalvergroting bedrijf. Ondanks de gemengde korte termijneffecten van de pandemie kan dit worden gezien als een onomkeerbare versneller van de digitale transitie en de manier waarop bedrijven omgaan met hun klanten. Met onze suite van mobile-first conversational commerce-oplossingen, we zijn goed gepositioneerd om deze overgang te vergemakkelijken."



Outlook/Verwachting:



"We zullen onze wereldwijde groeistrategie voortzetten door nieuwe hubs te openen en extra personeel aan te werven zowel in Sales & Marketing als in Research & Development. Verder zullen we doorgaan met het onderzoeken van mogelijke M&A kansen die passen bij onze strategie, en we herhalen onze richtlijnen. Hoewel de toekomstige impact van Covid-19 op bedrijven en de economie onzeker blijft, zijn we goed gepositioneerd profiteren van de verdere digitalisering van ondernemingen."