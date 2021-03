Bredaas CM.com verzorgt meer digitale berichten dankzij corona

BREDA (ANP) - Technologiebedrijf CM.com is in coronajaar 2020 hard gegroeid. In het eerste jaar van haar beursnotering haalde de Bredase onderneming vooral meer inkomsten uit de communicatie via apps als Whatsapp, Apple Business Chat en Twitter Direct Messaging tussen bedrijven en klanten. Tegelijkertijd kelderde de vraag naar de technologische diensten voor ticketverkoop, doordat grote evenementen wegens de pandemie niet doorgingen.

Het bedrijf rekent bedrijven als Albert Heijn, BMW en luxeconcern LVMH tot zijn klanten, maar biedt bijvoorbeeld ook GGD's telefoondiensten aan voor coronatests. Door het gebod vooral thuis te blijven en te werken, merkte CM.com dat klanten en organisaties nog meer dan voorheen hun toevlucht zochten tot onderling appverkeer. Het ging daarbij bijvoorbeeld over berichtjes naar en van bedrijven over pakketbezorging en financiële diensten.

Dit was een grote aanjager voor de groei naar een omzet van 141,6 miljoen euro, een stijging van 47 procent ten opzichte van jaar eerder. Deels kwam dit door drie overnames, maar veel groei bereikte het bedrijf ook op eigen kracht. Door alle investeringen in uitbreidingen, zoals de werving van nieuw personeel, leed het bedrijf wel een nettoverlies van 13 miljoen euro.

Evenementen

De annulering van tal van evenementen waarvoor CM.com de kaartverkoop zou regelen, waaronder de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort, was daarentegen een domper. "Daar hadden we al kaarten voor verkocht. Uiteindelijk was ons team vooral bezig met het regelen van geld teruggeven of het doorschuiven naar de verkoop van nieuwe kaartjes. Dat heeft eigenlijk vooral veel geld gekost", zegt topman Jeroen van Glabbeek over het racefestijn waarvan zijn bedrijf officiële technologiepartner is.

De Formule 1-race in Zandvoort staat voor 2021 gepland in september. Van Glabbeer heeft goede hoopt dat dit nu wel met publiek kan doorgaan. "Niets is zeker, maar de laatste vooruitzichten zijn wel dat de meeste mensen dan gevaccineerd zijn. We houden alle ontwikkelingen in de gaten, maar het is uiteindelijk aan de organisatie."

Voor evenementen is het volgens Van Glabbeek sowieso vooral uitkijken voor de periode na de zomer. Dat levert zijn bedrijf, maar de evenementensector als geheel, ook hoofdbrekens op omdat alle festivals in de weekenden van een paar nazomermaanden worden gepropt. "Die heropening wordt ook heel zwaar, qua mankracht moet dat ook allemaal in die ene periode", zegt hij.