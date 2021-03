Moederbedrijf DHL profiteert van explosieve groei onlinewinkelen

Er is een conditio sine qua non. Zonder deze voorwaarde was het niet zo ver gekomen:

- de afwezigheid van CAO’s in de meeste distributiecentra

- de import van enorme hoeveelheden Oost Europeanen, de voertaal is vaak Pools

- flexwerk tegen minimumloon zonder overwerkvergoeding

- werkgevers houden zich niet aan de arbo regels

- omze eigen werklozen komen er niet aan de bak

- de kosten worden uiteindelijk afgewenteld op de belastingbetaler