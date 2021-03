Techbedrijven onderuit op positieve Japanse beurs

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag hoger gesloten. Beleggers deden de aandelen van techbedrijven, die tijdens coronacrisis sterk zijn gestegen, van de hand en stapten in ondernemingen die naar verwachting meer zullen profiteren van het economische herstel. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde na een kwakkelend begin van de handelsdag uiteindelijk 1 procent in de plus op 29.027,94 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse economie in het vierde kwartaal met 2,8 procent is gegroeid. De op twee na grootste economie ter wereld toonde daarmee voor het tweede kwartaal op rij herstel. De groei viel wel lager uit dan een eerdere raming.

De Japanse automakers Toyota en Honda en ook de banken en vastgoedbedrijven, die het door corona moeilijk hadden, behoorden tot de sterkste stijgers. Een waardedaling van de Japanse yen bood daarnaast steun aan de exportbedrijven. Een daling van de yen maakt de producten van deze bedrijven in het buitenland goedkoper. Computerspelmaker Nintendo, die afgelopen jaar sterk profiteerde van het vele thuiszitten vanwege het coronacrisis, verloor 1,7 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent onder aanvoering van de Australische banken. In Seoul noteerde de Kospi tussentijds 0,2 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong won 1 procent en de hoofdindex in Shanghai daalde 0,4 procent.