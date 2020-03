Wall Street keldert door grote onrust over olie en corona

Je moet sowieso nooit alles in de aandelen hebben zitten. ALLEEN HANDELEN MET WAT JE KAN MISSEN, dan maakt dit helemaal niet uit. Dit is toch mooi, even een correctie en terug naar de realiteit. Even lucht uit die bel. AEX zal naar 250-350 gaan.. Vanaf daar is het weer lekker bouwen geblazen. Dan kan je, als de rust wedergekeerd is, altijd nog wat bijkopen met geld waar je aanvankelijk niet mee wou beleggen. Ik bedoel.. Durf gerust een dikke pluk RDSA op 15 te kopen hoor, met geld waarmee ik eigenlijk niet wou beleggen. Dan maar even geen gekke uitgaven, of die nieuwe auto een jaar desnoods 2 jaar later.