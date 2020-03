Dieprode cijfers Wall Street door corona en olieprijs

De vraag is hoe slecht is het Coronavirus nu daadwerkelijk voor de wereld.



Halen we nu onbewust de klimaatdoelstellingen?

Wordt men nu bewust van de consumptiemaatschappij?

Worden bedrijven bewust van het geen videoconferentie net zo efficient kan zijn waardoor we niet meer onnodig uitstoten?

Kunnen we de stikstofcrisis nu wel beheersen?

Wordt de inflatie nu wel aangewakkerd waardoor de rente (ook in Japan) een keer kan draaien?

Ziet men het belang van gezondheidszorg nu wel in?



Of te wel betalen we nu leergeld in de zin van wat echt belangrijk is?



Natuurlijk is er veel leed voor mensen die een naaste verliezen.

Natuurlijk is dit ook een financiële tik. Toch zie ik er positieve punten uit: Het maakt mensen bewust van de punten die echt belangrijk zijn.



De financiële tik zal echter op korte termijn heersen - met name bepaalde sectoren als hotels, vliegtuigmaatschappijen en cruiseschepen zullen grotere tikken krijgen. Op lange termijn zal dit hersteld worden in ieders portefeuille mits de juiste spreiding. Rustig blijven zitten mensen en waar het kan uitbreiden met geld wat je kan missen in kansen zoals SBM Offshore die genoeg werk op plank heeft en hier maar gering effect op zal hebben. Er ontstaan genoeg kansen in sectoren die onnodig hard worden afgestraft nu.



Bewaar de rust!