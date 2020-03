Trump overlegt over economische impact coronavirus

Als ze zo doorgaan dan blijft de beurs niet meer overeind.... Ik verwacht morgen toch een opleving van de aex die nu toch wel tot een trieste diepte punt is getorpedeerd

Je vraagt je af dat als je nu toch verkoopt dat je morgen je laatste haren uit je hoofd trekt omdat je dan ziet dat je door de paniek bent bevangen en misleid bent door stropers bendes die de beurs opknopen.....

Als je de grafiek bekijkt dan zie je dat die daling niets met acm steel als zodanig te maken heeft omdat het bedrijf nog altijd miljarden omzet heeft In 2009 was er ook zo een verkoop golf vanwege de geldcrisis,,,, en toen zijn veel beleggers erin getrapt omdat ze dachten dit komt nooit meer goed!? Er zijn toen beleggers geweest die zelfs zelfmoord hebben gepleegd omdat ze al hun geld of het geld van een beleggers bedrijf erin hadden gestoken.... Na enige tijd herstelde de beurzen in een rapper tempo als dat ze gedaald hadden... Maar de bestolenen waren toen al dood!!!

Natuurlijk is het jammer dat mijn en uw beleggers kapitaal verdampt is maar ook deze damp trek weer op Hoelang deze daling nog aanhoudt weet niemand Maar er zijn ook even oplevingen in de maak!!!!!