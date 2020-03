Beurzen Europa keihard onderuit door olie en corona

Gaat de E.C.B. haar balans met waardeloze Zombie, junk-bonds, besmetten?



Het Corona virus is de trigger geworden voor een steile afgang van de financiële markten.

Een forse correctie hing al enige tijd boven de markt, maar zoals gewoonlijk, als de kleine privaat belegger de markt op komt is het oppassen geblazen.

Zoals eerder gesteld, is de junk bond markt, welke ongeveer 9% van het totaal uitmaakt, de lont in het Kruidvat.

De E.C.B. zal waarschijnlijk deze niet herfinancierbare bonds moeten opkopen, om een crash d.m.v. faillissement van zombie bedrijven te voorkomen.

Het omvallen van zwaar gefinancierde zombie bedrijven kan als kanalisator werken en tot een financiële crisis leiden, via een domino effect.

Het hierdoor extra drukpersen, zal de liquiditeiten ten goede komen.

Hierdoor zullen banken via-via in bezit komen van overtollige liquiditeiten, immers de hypotheekmarkten zijn aan hevige concurrentie onderhevig en laag rentende leningen zijn risicovol.

Die extra liquiditeiten, moeten dan weer onderbracht worden als strafdeposito tegen een negatieve rente van 0,5% bij de E.C.B.

Feitelijk drukt de E.C.B. valuta, welke de banken belasten en waarbij de E.C.B. als centraal belasting kantoor van de aangesloten E.U. banken, voordeel aan heeft.

Het opkopen van aandelen en junk-bonds, behoort niet tot de taak van de E.C.B. en centrale banken.

Duidelijk is dat in een recessie minder investeringen plaatsvinden, terwijl de risico-s voor de banken m.b.t. hun stroppenpotten, afgezien van de dalende winstgevendheid, toenemen.

Het zal duidelijk zijn dat banken gesteund dienen te worden via een lagere deposito stalling bij de E.C.B. als thans het geval is.

Zo niet dan zullen door liquiditeit krapte en mogelijk hogere renten, waardoor meer risico-s, zeker van junk bonds, spaarders hun geld in een bankkluis deponeren en onttrekken aan het investering-circuit.

Zoals eerder gesteld, zal de koers van goud/zilver verder aantrekken.

Ook al omdat het twijfelachtig is of zombie bedrijven een depressie/recessie, ondanks E.C.B. opkoop van hun obligaties, en/of crisis, zullen overleven.

Dat daardoor de E.C.B. balans opgehoogd is met waardeloos papier, daar heeft de politiek/E.U. geen boodschap aan.

Alleen de koopkracht van de pensioenen en kleine spaarder zijn geld, moet er aan geloven, via een hogere gevoels-inflatie.

Deze hogere gevoels inflatie is een resultante van door de bevolking gevoelde totale inflatie componenten, ook naar zwaarte, welke de E.C.B., gedeeltelijk en niet naar zwaarte, in haar inflatie mandje heeft opgenomen

Bij verdere verhogingen van de belasting van Jan Modaal, is dat mede, de opmaat voor sociale onrust.