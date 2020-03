Beurzen Europa keihard onderuit door olie en corona

Gepubliceerd op | Views: 2.041 | Onderwerpen: energie, Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen maandag opnieuw keihard onderuit, na de zware koersverliezen op vrijdag. Er is grote onrust op de financiële markten door de vrees voor een economische recessie door de impact van het nieuwe coronavirus en een prijzenoorlog in de oliesector. Met name oliegerelateerde aandelen kregen rake klappen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 6,4 procent lager op 497,08 punten. De hoofdindex kelderde eerder op de ochtend 7,7 procent en is voor het eerst sinds 17 januari 2019 onder de 500 puntengrens gedoken. De MidKap zakte 7,8 procent tot 745,24 punten. Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 6,8 procent kwijt.

De beurs in Milaan kelderde 9,5 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. De Italiaanse regering gaat de uitgaven verder verhogen om de economische impact van de virusuitbraak te compenseren. Premier Giuseppe Conte sprak van een "massale shocktherapie". De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire riep Europa op met een stevig pakket stimuleringsmaatregelen te komen om de impact van het virus het hoofd te bieden.

Oliemarkt

Alle ogen waren gericht op de oliemarkt, waar de olieprijzen een historische val lieten zien. Saudi-Arabië besloot flink meer te gaan produceren en de prijzen omlaag te gooien nadat oliekartel OPEC en Rusland niet tot een akkoord wisten te komen over het beperken van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 17 procent minder op 34,05 dollar en Brent werd bijna 19 procent goedkoper op 36,86 dollar.

De Europese oliebedrijven hadden zwaar te lijden onder de crash van de olieprijzen. In Amsterdam zag olie- en gasconcern Shell bijna 14 procent aan beurswaarde verdampen. In Londen raakte concurrent BP 18 procent kwijt en het Franse Total zakte ruim 13 procent in Parijs. Oliedienstverleners als bodemonderzoeker Fugro en maritiem toeleverancier SBM Offshore gingen respectievelijk 26 en 15 procent onderuit op het Damrak.

Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak profiteerde daarentegen van de lage olieprijs en was de enige stijger in de AEX met een winst van 4 procent. Bij de huidige lage olieprijs kan het interessant zijn om olie op te slaan en pas weer te verkopen als de prijzen stijgen. Ook beursintermediair Flow Traders had de wind in de rug omdat het bedrijf profiteert van grote volatiliteit op de markten. Flow Traders was de enige stijger in de MidKap met een plus van 7 procent.

De euro was 1,1415 dollar waard tegen 1,1308 dollar op vrijdag.