'Wall Street maakt zich op voor bloedrode opening'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan voor een flinke koersval. Net als in Europa en Azië reageren beleggers op de plotselinge daling van de olieprijs nadat Saudi-Arabië de prijzen plotseling had verlaagd en aankondigde de productie in april te gaan verhogen. Op de financiële markten heerst angst voor een prijzenoorlog op oliegebied. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus, dat in steeds meer landen om zich heen grijpt, scherp in de gaten gehouden.

Saudi-Arabië maakte zijn stappen bekend nadat een overleg over verdere productiebeperkingen tussen oliekartel OPEC en onder meer Rusland op niets was uitgelopen. Dat leidde een daling van de olieprijs van meer dan 20 procent in, de sterkste daling sinds de start van de Golfoorlog in 1991.

Oliebedrijven staan door die daling volop in de belangstelling. In navolging van branchegenoten uit Europa en Azië kunnen bedrijven als Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil zich opmaken voor een flinke koersval. Ook toeleveranciers in de sector als Schlumberger, Halliburton en Baker Hughes kunnen klappen krijgen.

Luchtvaartsector

De luchtvaartsector heeft het de afgelopen weken niet makkelijk gehad, rond de uitbraak van het coronavirus. Nu de uitbraak in meer Europese landen en ook binnen de Verenigde Staten, nemen de zorgen in de sector ook toe. JetBlue maakte bekend zijn prognose voor het eerste kwartaal en heel dit jaar in te trekken.

Ook de cruisebranche kan op een koersdaling rekenen. De Amerikaanse overheid heeft de bevolking gewaarschuwd tegen cruises omdat op verschillende schepen al coronavirus is uitgebroken. Bedrijven als Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises en Carnival Cruises gaan op dat nieuws waarschijnlijk dalen.

Overname

Verzekeringsmakelaar en consultancy-organisatie Aon maakte verder bekend branchegenoot Willis Towers Watson te kopen. Met de deal is bijna 30 miljard dollar gemoeid. Vorig jaar waren de twee bedrijven ook al eens in gesprek over een samensmelting.

Vrijdag hield Wall Street de verliezen nog beperkt. Toen eindigde de Dow-Jonesindex 1 procent lager op 25.864,78 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2972,37 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 8575,61 punten.