'Lage olieprijs goed voor Vopak'

Lage olieprijs is toch goed voor iedereen ?

Goedkope benzine, goedkoop plastic, goedkope kleding !

Goedkope verpakking etenswaren.

Kan zo gauw geen slechte dingen zien ;-)

Misschien dat grote banken in de Joe-Es-Ee, die tot hun strot volzitten met slechte leningen van de shale oil, het wat benauwd krijgen ??

Als dat zo is, dan zal er wel wat getwitterd gaan worden, vandaag, en een belletje van de Joe-Es-Ee naar de Saoedies ! ;-)