Rabobank voorziet krimp Nederlandse economie bij coronapandemie

De Nederlandse chemische industrie heeft mogelijk het minste last van de virusuitbraak. Hoewel chemische bedrijven wereldwijd en dus ook naar China exporteren, profiteren ze ook van vervangende vraag doordat productielocaties in China tijdelijk niet leveren. Multinationals voeren de productie op het Europese continent op. Daarnaast heeft de chemische industrie veel baat bij een lage olieprijs omdat dit de grondstofkosten drukt. Ook de staalindustrie kan profiteren van de tijdelijke productieonderbrekingen in China.



In Chinese havens wordt een begin gemaakt met het wegwerken van de opgelopen achterstand. Er is dus in de loop van dit jaar een inhaaleffect te verwachten. Een lichtpuntje is dat de brandstofkosten door de goedkopere olie lager worden.



Bouw wordt nauwelijks geraakt

De bouw is nog één van de minst getroffen sectoren door covid-19.



Zakelijke dienstverlening: Impact vooral indirect

De impact van covid-19 op de zakelijke dienstverlening is vooral indirect. Een voordeel van de dienstensector is dat, als kantoren noodgedwongen sluiten, werknemers veelal thuis kunnen werken. Bij meer thuiswerken wordt wel intensiever gebruik gemaakt van web applicaties wat de vraag naar datacenterdiensten doet groeien



Agrarische sector maakt zich beperkt zorgen.

Van internationale vraaguitval naar agrarische producten lijkt weinig sprake. Mensen blijven immers altijd eten en drinken



Andere subsectoren, zoals accountants, notarissen en advocaten, zijn in economisch opzicht niet of nauwelijks gevoelig voor het virus.



