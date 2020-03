Bloedbad op beurzen, AEX keldert ruim 7 procent

Ik was nog positief voor de banken en verzekeraars. Ik dacht dat ze tussen de 6,5% en 8,5% zouden verliezen maar het is nu al tussen de 10% en 15%.



Kun je toch zien dat er totaal geen vertrouwen is in banken en verzekeraars. Straks kunnen we net als destijds de Grieken max. 50 euro per week pinnen.