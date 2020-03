'Europa moet met stevig economisch stimuleringspakket komen'

Dat stimuleren, of redden van de EU zoals het is, doen ze toch al sinds 2007, of zoiets.

Japan, Joe-Es-Ee etc. doen idem dito allemaal mee en het einde is nog niet in zicht.

We stimuleren wat af !!

De ECB , met als boegbeeld nu de vrijgesproken Lagarta, is als het ware 1 enorm lange (in tijd) en grote (in omvang) massagestaaf.

Die kun je overal kopen ook, maar niet van die dure (voor de balastingbetaler) zoals die van de ECB !! ;-)