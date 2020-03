Tesco verkoopt meer activiteiten Azië

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Azië

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse supermarktketen Tesco heeft zijn Thaise en Maleisische activiteiten van de hand gedaan voor een bedrag van 10,6 miljard dollar (9,2 miljard euro). Daarmee heeft het bedrijf een volgende stap gezet met het verlaten van de Aziatische markt. Eerder trok Tesco zich terug van andere markten in de regio zoals Zuid-Korea, Japan en China, onder meer om de structuur van het bedrijf te vereenvoudigen.

Tesco doet de activiteiten in Maleisië en Thailand over aan verschillende bedrijven van CP Group. Het bedrijf kondigde eind vorig jaar al aan dat het nadacht over de toekomst van de bezittingen. Tesco belooft het leeuwendeel van de opbrengsten, zo'n 6,6 miljard dollar, aan aandeelouders uit te zullen keren via een speciaal dividend.

De Britse keten heeft in Thailand zo'n 2000 winkels, terwijl het in Maleisië zo'n zeventig winkels bezit.