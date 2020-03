Industriële productie Duitsland veert op

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN/DPA) - De productie van de Duitse industrie is in januari met 3 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen rekenden gemiddeld op een groei van de industriële productie in de grootste economie van Europa met 1,7 procent. In december nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 2,2 procent af. In een eerder cijfer was dan een daling van 3,5 procent