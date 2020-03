'Damrak zet zich schrap voor koersduikeling'

Interessant is te kijken naar het verloop van de uitbraak op de 1e plek in Wuhan. 67000 besmet, 3000 Dood en nu nog 18000 zieken, de rest genezen. Dit betekent dat van de zieken richting de 5% overlijd.

Kijken naar de absolute getallen en vergelijken met aantallen andere ziektes is onzin, de uitbraak staat slechts in de kinderschoenen. En verdubbeld om de 3 dagen. In het begin is het heel klein, maar ooit gehoord van het verhaal van de beloning die iemand vroeg van een koning in India? Hij wilde op een schaakbord 1 rijstkorrel op het eerste vakje, 2 op de 2e en 4 op de 3e enzovoort tot de 64 vakken gevuld waren. Prima zij de koning, dat regelen we, totdat duidelijk was om hoeveel rijst het werkelijk ging.



Nu is het klein, maar wacht maar af waar we over 2 maanden staan, beleggen is toch vooruitzien??



Niets griepje, een enorme besmettelijke killer dus, die alleen te stoppen is door lamleggen van openbare leven. Elke overheid gaat straks worstelen met dit dilemma.



Iedereen die nu nog moet verkopen leeft onder een steen of heeft de kop in het zand gestoken. Crash vandaag.