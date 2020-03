'OPEC+ verrast de markt, maar anders dan voorzien'

Gepubliceerd op | Views: 2.184 | Onderwerpen: OPEC

AMSTERDAM (AFN) - De marktvooruitzichten voor olie zijn voor het hele jaar veranderd, nu Saudi-Arabië verrassend een prijzenoorlog ontketende. Marktkenners van ING concluderen dat oliekartel OPEC en andere landen als Rusland met de zogeheten OPEC+- vergadering over het al dan niet verlagen van de olieproductie om de prijzen te stutten de markten weten te verrassen. Dat deden ze echter op een andere manier dan verwacht.

Na het klappen van het overleg was Saudi-Arabië er als de kippen bij om zijn verkoopprijs voor olie aanzienlijk te verlagen, met een stevige daling van de olieprijzen tot gevolg. In een nieuwe raming houdt ING rekening met een olieprijs in het tweede kwartaal van dit jaar van rond de 30 dollar per vat, waar dat voor het mislukte overleg door de OPEC+-landen nog 56 dollar per vat was.

In de gesprekken met de olieproducerende landen was het volgens ING vooral zaak om Rusland binnenboord te houden. Maar Moskou had geen trek meer in verdere beperkingen nadat ze zich eerder wel achter productiebeperkingen schaarden. Vooral omdat Rusland niet verder marktaandeel wil verliezen aan de Verenigde Staten. Op de middellange termijn zou de Russische strategie om druk uit te oefenen op de VS kunnen weken, maar op de lange termijn is de impact volgens ING onzeker.

Impact op productie

Volgens ING heeft Rusland een break-even olieprijs van ongeveer 50 dollar per vat nodig, terwijl de Saudi's daar 80 dollar per vat voor nodig hebben. De kenners denken verder dat de lagere prijzen waarschijnlijk een impact zullen hebben op de productie, met name uit de VS. Maar dit effect zal waarschijnlijk pas later in het jaar en in 2021 op de markt worden gevoeld.

Een vat Amerikaanse olie kostte maandag voorbeurs ruim 30 procent minder op 28,85 dollar en Brent werd 27,5 procent goedkoper op 32,86 dollar.