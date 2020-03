Corbion zet sterker in op voedselconservering en melkzuur

Gepubliceerd op | Views: 607

AMSTERDAM (AFN) - Corbion gaat komende jaren meer investeren in belangrijke groeisegmenten zoals natuurlijke voedselconservering en melkzuur, waardoor het thema duurzaamheid nog belangrijker zal worden bij het speciaalchemiebedrijf. Tegelijkertijd zal de grootte van de ondernemingsportfolio worden gereduceerd. Dat kondigde de onderneming aan in een nieuwe strategie-update.

In het voedingssegment heeft Corbion zich steeds meer ontwikkeld van een ingrediëntenbedrijf tot een aanbieder van oplossingen. Het is de bedoeling om dit oplossingenmodel verder uit te breiden. Op het vlak van melkzuur hoopt het bedrijf daarnaast munt te slaan uit zijn technologisch leidende positie in de markt. Daarvoor is onder meer besloten een nieuwe melkzuurfabriek te bouwen op de bestaande locatie van Corbion in de Thaise provincie Rayong.

Voor verscheidene niet-kernactiviteiten, zoals de vriesdeeg-divisie, gaat Corbion op zoek naar "exit-scenario’s". Door op deze wijze meer focus aan te brengen in de portfolio denkt het bedrijf zijn groei te kunnen versnellen. In de periode tot 2025 mikt de onderneming op een jaarlijkse omzetgroei op eigen kracht van 4 tot 7 procent. De winstmarge moet vanaf 2025 hoger zijn dan 17 procent, tegen dik 15 procent afgelopen jaar. Voor 2020 is de verwachting dat de marge stabiel gehouden kan worden.

Solide basis

Volgens de onderneming is afgelopen jaren alvast een "solide basis" gelegd. De opbrengsten liepen vorig jaar met een kleine 9 procent op tot 976,4 miljoen euro. Op eigen kracht ging het om een plus van 2,5 procent. Daarbij steeg het bedrijfsresultaat (ebitda) met bijna 11 procent tot 145,9 miljoen euro. Mede door een afschrijving op de algentak van ruim 41 miljoen euro kwam het resultaat na belastingen wel lager uit. De tak die ingrediënten uit algen wint, ontwikkelt zich volgens Corbion langzamer dan verwacht. Onder de streep resteerde 25,8 miljoen euro, waar een jaar eerder nog 54,3 miljoen euro in de boeken ging.

"Terugblikkend op 2019 ben ik blij met het sterke vierde kwartaal waarin we een verdere versnelling van de autonome groei zagen", zegt topman Olivier Rigaud. Corbion bracht eind januari al voorlopige cijfers naar buiten. Het nieuwe cijferbericht komt daarmee nagenoeg overeen. Gelet op de verwachtingen die het bedrijf in oktober uitsprak ging het beter dan voorzien met het onderdeel Ingredient Solutions, terwijl Innovation Platforms presteerde zoals verwacht.

Corbion breidt verder per 1 april zijn uitvoerend comité uit met twee nieuwe leden. Marco Bootz wordt benoemd tot president Lactic Acid & Specialties, terwijl Ruud Peerbooms de nieuwe president van Algae Ingredients wordt. Beide waren al in hoge functies werkzaam bij het bedrijf.