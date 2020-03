Pharming ontvang goedkeuring VS voor nieuwe Ruconest-faciliteit

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: biotechnologie, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Pharming heeft nu ook van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring gekregen voor het toevoegen van de nieuwe productiefaciliteit voor zijn middel Ruconest. Met de toevoeging van deze nieuwe faciliteit voor de Amerikaanse voorraden, kan Pharming naar eigen zeggen de verkopen op alle markten blijven uitbreiden.

Pharming mag nu ook Ruconest dat is vervaardigd met grondstof uit deze faciliteit voor commercialisering in de VS vrijgeven. Eerder kreeg Pharming al goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor de productie van de nieuwe faciliteit voor de commerciële toepassing in de Europese Unie. Met Ruconest wordt onder meer erfelijk angio-oedeem behandeld.