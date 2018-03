Bij mij sloot de beurs van de week heel leuk hoger,de aex schreef +3,47%,ik schreef +4,3%,lang niet gek voor een amateurtje aan de zijlijn,opnieuw deden mijn chippies het prachtig;natural asmi+6,36%,paprika besi+4,34%,hun grote broer deed het nog veel beter,asml+9,62%,maar die wil ik niet,hij is veel te duur,een koers/winst van boven de 30,hoeft van mij niet,bovendien speelt daar het ing verhaal,de toppers gaan met waanzinnige lonen en bonussen naar huis en de aandeelhouders,krijgen een fooitje als dividend,geef mij die kleinere broertjes dan maar!!

Lanschot,abn en randstad hielpen ook mee aan het mooie resultaat,alleen de metalino's vergalden de pret,die schreven door trump vuurrood,amg niet,maar ik ben bang voor het opeens veranderde lithium verhaal,er is opeens overvloed en overproduktie dreigt,ik heb ze voorlopig alle 3 stevig afgebouwd.

Vandaag mijn groentetuin eens aan gaan pakken,ik loop lelijk achter op mijn schema,bovendien moet ik stormschade aan de kas verhelpen.

Morgen genieten van het ontroerend mooie lijdensevangelie,wat spreekt daar een wonderheerlijke,rijkmakende liefde voor arme zondaren uit!!!

Maandag kijken of ik er nog een buil chips bij koop,want ze smaken verrukkelijk!!Sjaloom!!!