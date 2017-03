AkzoNobel uitblinker op Damrak na overnamebod

Gepubliceerd op | Views: 363

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel was donderdag de absolute uitblinker op de beurs in Amsterdam, nadat het verfconcern een overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries had afgewezen. Het Damrak verwerkte verder een stroom aan bedrijfsresultaten en een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index won in de middaghandel 0,7 procent tot 506,08 punten. De MidKap steeg 0,4 procent op 731,45 punten. De beurs in Frankfurt was vlak en Parijs steeg licht. Londen daalde 0,5 procent.

Akzo sprong bijna 14 procent omhoog. Het bod met een totale waarde van bijna 21 miljard euro van PPG is volgens de onderneming te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Verder kijkt het bedrijf of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen.

Noodzaak

De ECB hield zoals verwacht zijn beleid onveranderd, maar is wel optimistischer over de economie en inflatie. De euro trok in waarde aan, nadat ECB-president Mario Draghi had aangegeven dat de noodzaak voor nieuwe stimuleringsmaatregelen is afgenomen en dat de economie verder verbetert. De euro noteerde 1,0595 dollar, tegen 1,0545 dollar bij het Europese slot op woensdag.

Shell weet de aandacht ook op zich gericht op Beursplein 5. Het olie- en gasconcern verkoopt voor in totaal 8,5 miljard dollar aan teerzandprojecten in Canada en investeert ruim 1 miljard in de aankoop van een belang in oliebedrijf Marathon Oil Canada. Per saldo leveren de deals Shell ruim 7 miljard dollar op. Shell zakte 3 procent.

Dalers

Vastgoedfonds Vastned was een sterke stijger in de MidKap met een winst van 3,4 procent. Vastned keert Turkije de rug toe en gaat zich vooral richten op groei in een specifiek aantal Europese steden. Een van de sterkere dalers bij de middelgrote fondsen was sap- en frisdrankbottelaar Refresco (min 0,8 procent), na jaarcijfers.

Ook een keur aan andere bedrijven in Amsterdam opende de boeken. Producent van specialistische metalen AMG klom daarop bij de kleinere bedrijven bijna 4 procent en Van Lanschot steeg 4,5 procent, autobedrijf Stern leverde juist 3,9 procent in,

De prijs van Amerikaanse olie zakte voor het eerst sinds december onder de 50 dollar per vat, en stond 0,9 procent lager op 49,82 dollar. Brent werd 0,8 procent goedkoper op 52,72 dollar per vat.