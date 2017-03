Importprijzen VS lopen licht op

Gepubliceerd op | Views: 2 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De import van de Verenigde Staten is in februari in doorsnee 0,2 procent duurder geworden ten opzichte van de eerste maand van 2017. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse overheid donderdag heeft gepubliceerd.

De stijging was iets sterker dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een toename met 0,1 procent, na een plus van 0,6 procent in januari.

De exportprijzen van de VS stegen in februari gemiddeld met 0,3 procent, na een toename met 0,2 procent in januari.