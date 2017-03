'Altice boekt sterke resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Altice heeft vorig kwartaal sterke resultaten geboekt. Dat stelde ING donderdag.

Analist Emmanuel Carlier concludeerde dat de omzet van Altice 2 procent hoger was dan algemeen in de markt werd verwacht. De vrije kasstroom overtrof de verwachtingen met 1 procent. Hij stelde verder met tevredenheid vast dat ook het bedrijfsresultaat is gegroeid.

Volgens Carlier kunnen de resultaten het vertrouwen in de synergiedoelen van het bedrijf versterken. Daarbij bestaat zelfs de kans dat Altice zijn eigen doelen zal overtreffen, denkt hij. Daarnaast is de outlook van het internationaal actieve telecombedrijf positief, aldus de analist. Altice verwacht verdere verbetering van de omzet en het resultaat.

ING adviseert beleggers het aandeel Altice te kopen. Altice hoorde donderdag na een uur handel met een winst van 1,6 procent tot 20,78 euro bij de grootste winnaars in de positieve AEX-index.