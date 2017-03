Hugo Boss ziet winst dit jaar oplopen

Gepubliceerd op | Views: 0

METZINGEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse modehuis Hugo Boss verwacht in 2017 meer winst te kunnen boeken, na een sterke afname vorig jaar. Het bedrijf zal daarbij profiteren van de reorganisatie die eerder in gang is gezet om het tij te keren. Dat meldde Hugo Boss donderdag bij de publicatie van de jaarcijfers.

Om de kosten te drukken worden niet-rendabele winkels gesloten. Ook wordt volop ingezet op onlineverkoop. De nettowinst exclusief eenmalige posten zal naar verwachting 10 procent hoger uitvallen, op een vrijwel stabiele omzet.

Hugo Boss zag de winst in 2016 fors dalen door zwakkere verkopen in onder meer China en de Verenigde Staten. De aangepaste operationele winst viel 17 procent lager uit dan een jaar eerder. Deze winstval kwam niet onverwachts. Eerder zei het bedrijf al rekening te houden met een winstdaling van 17 tot 23 procent. De omzet daalde met 4 procent tot 2,7 miljard euro.