Uber-rivaal Lyft voelt coronacrisis in resultaten

SAN FRANCISCO (ANP) - Uber-concurrent Lyft heeft in het afgelopen kwartaal en heel 2020 flink last gehad van de coronapandemie en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Door de lockdowns werden veel minder ritten uitgevoerd via de taxi-app van Lyft, dat overigens alleen actief is in de Verenigde Staten en Canada.

De omzet ging in het vierde kwartaal met 44 procent omlaag tot 570 miljoen dollar vergeleken met een jaar eerder. Over heel 2020 ging het om een daling met 35 procent tot 2,4 miljard dollar. Het bedrijf uit San Francisco zei dat in het derde kwartaal herstel was te zien, maar dat daarna de zaken weer verslechterden door de opleving van het coronavirus en de beperkende maatregelen.

Lyft was in de afgelopen periode ook verlieslijdend, met een nettoverlies van 458 miljoen dollar. Voor het gehele jaar was een min van 1,8 miljard dollar te zien. De onderneming is bezig in de kosten te snijden. Lyft denkt dat vanaf het tweede kwartaal van dit jaar weer verbetering zal komen.