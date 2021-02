'Verenigd Koninkrijk en EU op gespannen voet sinds brexit'

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is sinds het vertrek van de Britten uit de EU "problematisch", aldus de Britse regering. Dat komt door de ruzies over vaccinaties, handel en het Noord-Ierse brexitprotocol.

David Frost, die namens de Britten over de brexit onderhandelde en de regering nu vertegenwoordigt op het gebied van internationaal beleid, omschrijft de verhoudingen de afgelopen zes weken als "meer dan hobbelig". Dat vertelde hij aan een parlementaire commissie dinsdag. Frost hoopt verder dat de spanningen snel verleden tijd zullen zijn, maar zei wel dat er "een ander gedachtegoed" nodig was, waarschijnlijk van de EU.

Volgens Frost moet de EU nog steeds wennen aan een "echte onafhankelijke speler in de buurt". Hij noemt de kritiek van de EU op de uitrol van de vaccinaties en de vertragingen bij de grens als voorbeelden van zaken waar het nog schuurt.

Turbulentie

Michael Gove, de Britse minister van brexitzaken, lijkt er een schepje bovenop te doen door de situatie te vergelijken met de turbulentie die in een vliegtuig kan ontstaan bij het opstijgen, voordat het vliegtuig zijn koers heeft gevonden in de lucht. "Dan zegt het personeel tegen je dat je je riem mag afdoen en kunt gaan genieten van een gin en tonic en wat pinda's. Maar we hebben het gin en tonic-stadium nog niet bereikt", aldus Gove.

Aanstaande donderdag heeft Gove overleg met Maroš Šefčovič, vicepresident van de Europese Commissie, om de problemen over het Noord-Ierse brexitprotocol te bespreken. Als onderdeel van het brexitakkoord blijft het Britse Noord-Ierland deel uitmaken van de Europese interne markt, om te voorkomen dat er een harde grens nodig was tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland. Bepaalde goederen en producten die vanuit het Verenigd Koninkrijk en andere landen van buiten de EU via Noord-Ierland Europa binnenkwamen, moeten aan Europese invoereisen voldoen. Daarvoor geldt nog uitstel tot maart. Gove wilde een langere overgangsperiode tot 2023, maar Šefčovič zei al dat het protocol voldoende flexibel was.