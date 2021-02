Autofabrieken GM blijven langer dicht om chiptekorten

De topman van npx zei van de week op bnr, dat de autoboeren het tekort in hoge mate aan zichzelf te danken hebben, velen draaiden bij de 1e lockdown, de voorraadvorming een eind terug en nu moeten ze helaas achteraan sluiten om die voorraden weer bij te spijkeren, het is in ieder geval goed nieuws voor besi!!