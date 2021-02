Particuliere verhuurders helpen winkels en horeca met huur

AMSTERDAM (ANP) - Vier op de vijf particuliere verhuurders van winkel- of horecavastgoed hebben hun huurders financieel geholpen sinds het begin van de tweede lockdown zorgde voor gedwongen sluitingen van winkels en horeca. Dat meldt de vereniging Vastgoed Belang.

In twee derde van de gevallen is de huur geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden, bij één op de vier huurders zijn de huurbetalingen uitgesteld. Het gaat om huurders die minstens een kwart van de omzet door de coronacrisis zagen verdampen. Daarvan is driekwart een mkb-onderneming, de rest zijn grootwinkelbedrijven of internationale ketens.

Een kwart van de verhuurders heeft een alternatieve regeling afgesproken met in de knel gekomen huurders, zoals flexibele betaaldata, het niet doorvoeren van huurverhogingen of het verrekenen van borgbedragen met achterstallige huur. Ook zijn huurcontracten vroegtijdig stopgezet op verzoek van de huurder.

Soms kan er geen regeling worden getroffen. Dat komt dan omdat een huurder het omzetverlies zelf op kan vangen, of er geen inzicht in wil geven, te hoge eisen stelt of eenzijdig actie onderneemt. Met name kleinere particuliere verhuurders die een winkelruimte verhuren als pensioenvoorziening zeggen de huur niet zomaar te kunnen kwijtschelden of uitstellen zonder zelf in de problemen te komen. Volgens Vastgoed Belang is er voor hen geen overheidssteun.

Verhuurders maken zich verder zorgen over de buffers van zowel verhuurders als huurders en denken dat de echte klap nog moet komen. Die zullen naarmate de lockdown voortduurt opraken en de overheidssteun zal dan niet genoeg zijn. De verhuurders willen daarom dat banken en andere financiers een half jaar uitstel van aflossingen geven voor huurders en verhuurders die daarom vragen. Volgens de verhuurders is dat nodig omdat anders ondernemers die eigenlijk een gezond bedrijf hebben alsnog om gaan vallen.